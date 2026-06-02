Turchia, ecco i convocati di Montella per il Mondiale: ci sono tre ‘italiani’

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la convincente vittoria per 4-0 in amichevole contro la Macedonia del Nord, il ct della Turchia, Vincenzo Montella, ha ufficializzato la lista dei 26 calciatori a disposizione per i Mondiali in Usa, Canada e Messico. Tre gli ‘italiani’ convocati dall’Aeroplanino: si tratta del difensore della Roma Zeki Celik, del centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu e dell’attaccante della Juventus Kenan Yildiz, chiamato nonostante fisicamente non sia ancora al cento per cento. Presente anche la giovane punta del Real Madrid Arda Guler.

Tra gli esclusi eccellenti, l’attaccante del Cagliari, di proprietà del Besiktas, Semih Kilicsoy. La Turchia, che domenica affronterà il Venezuela nell’ultimo test pre-Mondiale, è inserita nel Gruppo D, tra i più equilibrati della rassegna iridata, insieme a Usa, Australia e Paraguay.

LA LISTA COMPLETA

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United, Eng), Mert Gunok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Difensori: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion, Eng), Merih Demiral (Al-Ahli, Ars), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (Hoffenheim, Ger), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma, Ita).

Centrocampisti: Hakan Calhanoglu (Inter, Ita), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund, Ger).

Attaccanti: Arda Guler (Real Madrid, Esp), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francoforte, Ger), Deniz Gul (Porto, Por), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Kenan Yildiz (Juventus, Ita), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).

-Foto IPA Agency-

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