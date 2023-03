TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente tunisino Kais Saied ha annullato un incontro programmato con il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, oggi a Tunisi in visita ufficiale.

Nessun motivo è stato fornito, nè dalla delegazione Ue a Tunisi, nè dalla presidenza tunisina.

Ma Gentiloni ha incontrato il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, mentre sono previsti colloqui con il ministro dell’Economia Samir Said e il capo della banca centrale, Marouane Abassi,

La visita dovrebbe concludersi dopo un incontro con il ministro delle Finanze Sihem Boughdiri Nemsia e colloqui con il primo ministro Najla Bouden.

Gentiloni sta discutendo delle riforme economiche e della potenziale nuova assistenza finanziaria per la Tunisia, che la Commissione europea ha detto che potrebbe prendere in considerazione se “presupposti specifici sono soddisfatti”.

La Tunisia sta affrontando un peggioramento della situazione economica e ha urgente bisogno di attuare un pacchetto di riforme per garantire un accordo con il Fondo monetario internazionale. L’intesa da 1,9 miliardi di dollari potrebbe facilitare l’ottenimento di altri prestiti e aiuti attraverso accordi bilaterali con Paesi europei e arabi.

