TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) – Giro di vite senza precedenti contro l’immigrazione illegale in Tunisia. Associazioni per la difesa dei diritti umani hanno confermato che centinaia di migranti sono stati arrestati dalle autorità.

Lo scorso mese, il presidente tunisino Kais Saied ha fatto appello alle forze di sicurezza per espellere tutti i migranti illegali. Di conseguenza, la polizia ne ha arrestati centinaia, i proprietari di casa ne hanno immediatamente sfrattati centinaia di altri, altri sono stati licenziati dal lavoro e molti migranti sono stati vittime di aggressioni da parte di bande di giovani in vari quartieri tunisini.

Tuttavia, solo ieri il presidente Kais Saied ha indicato possibili conseguenze legali per coloro che compiono atti illegali contro i migranti. Ha descritto la sua repressione dell’immigrazione clandestina come una campagna contro il traffico di esseri umani e ha fatto riferimento a una legge approvata nel 2018 contro la discriminazione che afferma che qualsiasi attacco verbale o fisico agli stranieri viene perseguito.

La dichiarazione di ieri è arrivata dopo una condanna da parte dell’Unione Africana che ha accusato il presidente tunisino di “razzismo” quando ha dichiarato che la migrazione è una cospirazione per cambiare la demografia della Tunisia rendendola più africana e meno araba.

Il presidente Saied ha descritto le accuse come una campagna contro il Paese “da fonti note”, senza fare alcun riferimento specifico. Ha aggiunto che la Tunisia è onorata di essere un paese africano e ha annunciato un allentamento delle norme sui visti per i cittadini africani, consentendo soggiorni fino a sei mesi invece di tre senza richiedere la residenza, e di un anno per gli studenti.

