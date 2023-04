LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Guardia Nazionale tunisina ha confermato che nel primo trimestre di quest’anno la Guardia costiera ha intercettato oltre 50 tentativi di partenze da parte di migranti irregolari verso l’Italia. Un totale di 14.406 persone, di cui 13.138 provenienti da paesi dell’Africa sub-sahariana, sono state soccorse tra gennaio e marzo mentre cercavano di attraversare il Mar Mediterraneo verso la costa italiana. Un portavoce della Guardia nazionale tunisina ha dichiarato che la Guardia costiera tunisina ha arrestato 63 persone per il loro coinvolgimento nell’organizzazione di viaggi di migranti e hanno sequestrato 135 barche e 12 auto utilizzate per il trasporto. Nonostante le severe misure adottate dalle autorità tunisine per contrastare l’immigrazione clandestina, il numero di migranti irregolari che tentano di raggiungere l’Italia attraverso la Tunisia è in aumento.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com