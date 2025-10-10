ROMA (ITALPRESS) – La Tunisia e l’Italia hanno espresso la loro volontà di rafforzare la cooperazione nel settore della sanità, secondo quanto dichiarato in un comunicato del Ministero tunisino della Salute. La questione è stata al centro di un incontro tra il ministro tunisino della Salute, Mustapha Ferjani, e il suo omologo italiano, Orazio Schillaci, a margine della partecipazione del ministro tunisino al vertice “One Health” tenutosi nella città di Teramo. Secondo la stessa fonte, l’incontro è stato dedicato all’esame dei mezzi per rinnovare e modernizzare il protocollo d’intesa tra i due ministeri, al fine di adattarlo ai recenti sviluppi medici e di aprire nuove prospettive di cooperazione.

I colloqui hanno riguardato in particolare la lotta contro la resistenza agli antibiotici, il ruolo del settore veterinario nell’approccio “One Health”, nonché la sanità digitale e l’intelligenza artificiale applicate ai sistemi sanitari. Il rafforzamento della produzione farmaceutica, la cooperazione in medicina neonatale e in medicina d’urgenza, così come la creazione di partenariati tra ospedali e istituti scientifici, figurano anch’essi tra gli assi di collaborazione considerati. I due ministri hanno infine sottolineato la volontà comune di consolidare la cooperazione bilaterale nel settore sanitario, attraverso progetti concreti di ricerca, di formazione e d’innovazione medica.

-Foto Ministero della Salute tunisino-

(ITALPRESS).