Tunisia, al via il programma per la transizione verso l’Industria 4.0

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Si è tenuto oggi a Tunisi il lancio del programma di accompagnamento delle imprese verso l’Industria 4.0. Secondo quanto riferisce una nota delle autorità di Tunisi, era presente anche il capo della delegazione europea in Tunisia, ambasciatore Giuseppe Perrone. Il ministro tunisino delle Infrastrutture e dell’Edilizia, incaricato della gestione del ministero dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia, ha sottolineato che la transizione verso l’industria intelligente punta all’impiego delle nuove tecnologie, all’integrazione di soluzioni digitali e alla modernizzazione dei processi produttivi. Nell’ambito dell’iniziativa è stata istituita una piattaforma per l’Industria 4.0 presso l’Agenzia tunisina per la promozione dell’industria e dell’innovazione, con il compito di sostenere la trasformazione digitale del settore. Sono stati inoltre creati cinque centri di competenza per l’Industria 4.0 nei poli tecnologici di Sousse, Sfax, Monastir, Biserta e Sidi Thabet. Secondo il ministero, l’iniziativa ha già sostenuto oltre 400 imprese industriali, contribuito alla creazione di circa 50 startup e formato circa 2.900 beneficiari.

Nel corso della conferenza è stata presentata anche la piattaforma TIMA (Tunisian Intelligent Manufacturing Assessment), sviluppata dall’Agenzia tunisina per la promozione dell’industria e dell’innovazione in collaborazione con i centri di competenza, per valutare i progressi delle imprese. L’iniziativa è realizzata sotto la supervisione del ministero in collaborazione con l’Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO).

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(ITALPRESS).