ROMA (ITALPRESS) – Regeneron, si legge in una nota, ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha approvato un regime di somministrazione alternativo e più flessibile per cemiplimab in tutte le indicazioni attualmente autorizzate per i tumori della cute, del

polmone e della cervice uterina. L’approvazione introduce la possibilità di passare a un regime di mantenimento con una dose più elevata di cemiplimab (700 mg) somministrata ogni sei settimane mediante infusione endovenosa di 30 minuti, dopo un

trattamento iniziale di 12 settimane con cemiplimab 350 mg ogni tre settimane per via endovenosa di 30 minuti. Inoltre, i pazienti che hanno tollerato bene la prima infusione

di cemiplimab 350 mg potranno beneficiare di tempi di somministrazione ridotti per le infusioni successive allo stesso dosaggio, da 30 a 15 minuti. “La gestione di un tumore avanzato richiede un notevole impegno in termini di tempo ed energie da parte di pazienti, caregiver e team clinici”, dichiara Israel Lowy, M.D., Ph.D., Clinical Development Unit Head, Oncology di Regeneron. “L’approvazione da parte della Commissione Europea di questo schema alternativo di somministrazione di cemiplimab riflette il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni che possano migliorare l’esperienza terapeutica e contribuire ad affrontare le sfide pratiche dell’assistenza oncologica. La possibilità di passare a uno schema di mantenimento ogni sei settimane e, per alcuni pazienti, di dimezzare i tempi di infusione della dose somministrata ogni tre settimane, può contribuire a ridurre il carico associato a visite più

frequenti e a infusioni più lunghe, offrendo al contempo una maggiore flessibilità organizzativa agli operatori sanitari”.

L’approvazione è supportata dai dati di efficacia e sicurezza generati dal programma di sviluppo clinico di cemiplimab, integrati da approfonditi modelli e simulazioni farmacocinetiche (PK) e farmacodinamiche (PD), e si applica a tutte le sei indicazioni attualmente autorizzate nell’Unione Europea:

in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato (mCSCC o laCSCC) non candidabili a chirurgia o radioterapia a intento curativo; in monoterapia come trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose (CSCC) ad alto rischio di recidiva dopo intervento

chirurgico e radioterapia (consultare il RCP per i criteri di selezione dei pazienti); in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico (laBCC o mBCC) che hanno manifestato

progressione della malattia o che sono intolleranti a un inibitore della via Hedgehog (HHI); in monoterapia come trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma

polmonare non a piccole cellule (NSCLC) che esprimono PD-L1 (in =50% delle cellule tumorali), privi di alterazioni di EGFR, ALK o ROS1, affetti da malattia localmente avanzata non candidabile a chemio-radioterapia definitiva o malattia metastatica;

in associazione a chemioterapia a base di platino come trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) che esprimono PD-L1 (in =1% delle cellule tumorali), privi di alterazioni di EGFR,

ALK o ROS1, affetti da malattia localmente avanzata non candidabile a chemio-radioterapia definitiva o malattia metastatica; in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico che abbiano manifestato progressione di malattia durante o dopo trattamento chemioterapico a base di platino.

Negli Stati Uniti, una domanda integrativa di autorizzazione biologica (supplemental Biologics License Application, sBLA) relativa a questo schema di dosaggio alternativo è

attualmente in fase di valutazione da parte della Food and Drug Administration (FDA), con una decisione attesa in marzo 2027.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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