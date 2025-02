Tumore ovarico, Campanella “Farmaci test Brca rivoluzione copernicana”

ROMA (ITALPRESS) - “L’introduzione del test per la ricerca di mutazioni nei geni Brca consente di intercettare le persone a rischio di insorgenza di tumore ovarico, grazie all’arrivo di una nuova famiglia di farmaci che hanno aggiunto ai test un significato predittivo. Tali farmaci sono stati una rivoluzione copernicana, perché consentono opzioni terapeutiche mirate per le donne, con la capacità di intercettare le persone a rischio e metterle in sicurezza": lo ha detto Ornella Campanella, presidente dell’associazione aBRCAdabra, intervenuta a un Talk Salute in onda su Urania TV. (Fonte video: Utopia Studios) fsc/gtr