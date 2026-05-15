Cuva “Lo Statuto siciliano deve essere visto in un’ottica di rilancio”

PALERMO (ITALPRESS) - “Oggi è una data importante, nella quale si celebra questo anniversario che però deve essere visto non in ottica di memoria, ma in ottica di prospettiva di rilancio dello Statuto. Riteniamo che siamo in un momento particolare in cui ci sono dei segnali positivi in termini di contesto generale, economico, anche di relazioni tra Stato e Regione, ma è necessario sbloccare una situazione di stallo che vede purtroppo parzialmente inattuato il nostro Statuto sotto il profilo dell'autonomia finanziaria”. Così Angelo Cuva, docente di diritto tributario e finanziario, a margine del seminario di studi su “L’Autonomia Finanziaria della Regione Siciliana”, che si è svolto al dipartimento DEMS. “Un passaggio per noi nodale sarà quello di potere finalmente adottare delle nuove norme e attuazioni in materia finanziaria, secondo anche uno schema che era già stato predisposto nel 2018 e apprezzato dalla Giunta regionale. Questo schema consentirebbe di dare un'attuazione concreta e superare quelle criticità che fino ad ora hanno purtroppo reso lo Statuto parzialmente inattuato. Uno Statuto che si può ancora attuare se si agisce celermente incidendo attraverso queste nuove norme e attuazioni, che sono lo strumento indispensabile per far inverare l'autonomia finanziaria che la Consulta regionale aveva già pensato nel 1946”. xd6/vbo/mca1