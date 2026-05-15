Armao “Attraverso lo Statuto può realizzarsi il riscatto della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - “Abbiamo deciso di concentrarci non sulla riforma dello Statuto di cui si è parlato in altre sedi, non sul futuro dello Statuto o sulla storia dello Statuto, ma su un profilo particolare, cioè quello dell'autonomia finanziaria, che oggettivamente è il settore che è stato più bistrattato dallo Stato durante gli 80 anni e che invece negli ultimi anni ha avuto una grande evoluzione grazie alla collaborazione e all'interlocuzione tra le istituzioni regionali e quelle nazionali. Si è provveduto a modificare la norma di attuazione del 1965, ormai obsolete e inapplicabili per molti aspetti; si è introdotto il principio di insularità in Costituzione; si sono introdotti degli strumenti importantissimi, quali quelli della fiscalità di sviluppo, cioè dalla possibilità che la Regione ha di attrarre investimenti, di attrarre cittadini da altre parti d'Europa o del mondo e praticare loro dei trattamenti fiscali agevolati per far sì che ci siano nuovi residenti, nuove energie finanziarie sul territorio, nuovi investimenti”. Così Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo e pubblico, a margine del seminario di studi su “L’Autonomia Finanziaria della Regione Siciliana”, che si è svolto al dipartimento DEMS. “Attraverso lo Statuto si può realizzare davvero il riscatto della Sicilia. Pensiamo alla Sicilia di 80 anni fa: oggi è incomparabile con quello che la Sicilia è attualmente. Certo, si sono perse alcune occasioni e queste vanno certamente recuperate, ma si sono peraltro vinte alcune battaglie, si sono fatte delle innovazioni e ci sono adesso strumenti finanziari e strumenti tecnici che nessun'altra Regione ha e che consentono a giovani imprenditori, a persone che si vogliono scommettere, certo non restando seduti a casa ma mettendosi in gioco, di creare ricchezza, di creare lavoro, di creare opportunità, di farsi una famiglia e vivere in Sicilia”. xd6/vbo/mca1