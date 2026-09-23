Tumore della prostata, in Piemonte confronto su cure ed esperienze dei pazienti

TORINO (ITALPRESS) - Rafforzare la continuità assistenziale e valorizzare le esperienze dei pazienti. Questi gli obiettivi della conferenza stampa dedicata al tumore della prostata che si è svolta a Torino nella sala Viglione di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. L’incontro realizzato con il contributo non condizionante di Astellas Pharma ha riunito esperti clinici di riferimento del territorio e associazioni di pazienti. xb4/mrc/gtr