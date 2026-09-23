Ucraina, oltre 50 Paesi all’Onu “Mosca accetti subito il cessate il fuoco”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un fronte di oltre cinquanta Paesi, europei e non solo, ha chiesto alla Russia di accettare "finalmente" un cessate il fuoco immediato e incondizionato e di avviare negoziati significativi per arrivare a una pace "giusta e duratura" in Ucraina. La dichiarazione congiunta è stata letta allo stakeout del Consiglio di Sicurezza dell'ONU poco prima della riunione ad alto livello sull'Ucraina, alla quale partecipa il presidente Volodymyr Zelensky. Davanti ai giornalisti erano presenti il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, l'Alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari esteri Kaja Kallas e il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, con alle spalle i rappresentanti di numerosi Paesi. La Francia detiene questo mese la presidenza del Consiglio di Sicurezza. xo9/sat/gsl (video di Stefano Vaccara)