Board of Peace, Tajani “Rimaniamo osservatori”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo osservatori, rimaniamo osservatori e sosteniamo tutte le iniziative che possono portare alla pace, attraverso il World Food Programme, che è un braccio operativo delle Nazioni Unite". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu, risponde a una domanda dell'Italpress sul Board of Peace. xo9/sat/gtr (Intervista di Stefano Vaccara)