Ucraina, Tajani “Russia non vuole sedersi al tavolo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La prospettiva di pace dipende dalla Russia, soprattutto, che non pare che voglia mollare e non voglia sedersi al tavolo della pace. Ci auguriamo che poi gli americani siano convincenti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rispondendo a una domanda sull'Ucraina. xo9/sat/gtr (Intervista di Stefano Vaccara)