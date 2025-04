Tudor e l’obiettivo Champions “Con Roma è importante, non decisiva”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una partita importante, non decisiva”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della sfida dell‘Olimpico con la Roma, match di cartello in vista della volata per un posto in Champions.

“Ci sono sempre meno punti in ballo e la Roma sta facendo bene, viene da una serie di ottimi risultati – ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa – Ci aspettiamo una gara difficile ma vogliamo fare bene, una squadra come la Juventus non deve rinunciare a niente”.

Per quanto riguarda i giallorossi, “Ranieri ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute queste partite, la Roma è una squadra ben organizzata e ha giocatori di livello in ogni ruolo”. L’ex mister della Lazio ha poi sottolineato che “Cambiaso e Douglas Luiz sono tornati ieri con la squadra, non giocheranno dall’inizio ma andranno in panchina, e poi vedremo. Koopmeiners? Di lui si è parlato anche troppo, i giocatori forti emergono sempre e nel finale di stagione ci darà una mano”.

“Yildiz? Lo conosco ancora poco, a lui come a tutti dico che diventare campioni ci vuole la costanza delle prestazioni, che si ottiene con la mentalità. E’ un giovane serio e concentrato sul calcio: le doti si vedono, deve ancora lavorare ma è una buona partenza”, ha poi sottolineato l’ex difensore croato, che ha potuto lavorare una settimana intera con il gruppo dopo il debutto vincente allo Stadium con il Genoa.

“La squadra era in un brutto momento, ci siamo rialzati e stiamo iniziando a pedalare – ha spiegato Tudor – Domani prevedo una gara difficile ma non si fanno calcoli: daremo tutto quello che abbiamo senza però dire che bisogna vincere, ma preparandoci per ottenere la vittoria”.

