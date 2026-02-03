ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti stanno negoziando con l’Iran “proprio in questo momento”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando nello Studio Ovale, dopo aver firmato la legge di bilancio approvata dalla Camera dei Rappresentanti, che consente la fine del parziale shutdown.

Quanto all’Ucraina, Trump ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin “ha mantenuto la sua parola” sulla sospensione dei bombardamenti su Kiev.

– Foto IPA Agency –

