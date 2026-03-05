Trump sostituisce Noem, alla Sicurezza Interna il senatore Mullin

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sostituzione del Segretario per la Sicurezza Interna Kristi Noem. Noem, che ha guidato la campagna di Trump sull’immigrazione, sarà sostituita dal senatore repubblicano Markwayne Mullin. “Kristi Noem ci ha servito bene e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati”, ha scritto Trump in un post su Truth.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).