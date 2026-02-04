Trump ritira dal Minnesota circa 700 agenti federali per l’immigrazione dopo le proteste

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di ridurre il numero di agenti federali per l’immigrazione in Minnesota dopo settimane di tensioni e proteste nelle Twin Cities. Tom Homan dell’Ice ha annunciato che circa 700 agenti federali verranno ritirati dallo Stato, riducendo così la massiccia presenza iniziata con le operazioni di controllo dell’immigrazione nel territorio. Dopo la riduzione, resterebbero comunque circa 2.000 agenti impegnati nelle attività di enforcement in Minnesota, un numero molto superiore a quello normalmente presente prima dell’attivazione dell’operazione.

La riduzione degli agenti rappresenta un tentativo dell’amministrazione di stemperare le tensioni senza abbandonare del tutto la sua linea sull’applicazione della legge sull’immigrazione. Tensioni e controversie restano al centro del dibattito politico e legale negli Stati Uniti, con autorità statali e locali che continuano a chiedere chiarimenti e controlli più rigidi sulle azioni federali nel loro territorio.

– Foto IPA Agency –

