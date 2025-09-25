WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, per un incontro focalizzato sulle relazioni bilaterali, sugli accordi militari, sulle tensioni legate alla guerra in Ucraina, sulle questioni di sicurezza in Medio Oriente e sul sostegno all’agricoltura americana. Erdogan, nel suo discorso introduttivo, ha sottolineato l’importanza della visita e la possibilità di rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti.

Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti nello studio ovale, ha evidenziato il ruolo della Turchia nella Nato, definendola il secondo esercito più grande dell’Alleanza. Poi ha sollecitato la Turchia a smettere di acquistare petrolio russo, rinnovando una richiesta già avanzata ai paesi europei durante l’assemblea generale dell’Onu. “Vorrei che smettesse di comprare qualsiasi petrolio dalla Russia, mentre la Russia continua la sua furia contro l’Ucraina”, ha affermato.

Trump ha anche annunciato progressi sulle iniziative di pace in Medio Oriente. Dopo l’incontro di ieri con i leader arabi alle Nazioni Unite, ha dichiarato di essere vicino a “una sorta di accordo” per porre fine alla guerra a Gaza e ha ribadito che non permetterà a Israele di annettere la Cisgiordania. Durante l’incontro, Trump ha presentato un piano di 21 punti per la pace nella regione, anche se non è stato immediatamente chiarito quali progressi concreti siano stati compiuti.

Quanto all’offensiva russa, secondo Trump “con tutti i pesanti bombardamenti delle ultime due settimane, non hanno quasi guadagnato terra. Non chiamerò mai nessuno una ‘tigre di carta’, ma la Russia ha speso milioni e milioni di dollari in bombe, missili, munizioni e vite, le loro vite, e non hanno praticamente guadagnato terra”. Durante l’incontro, Trump ha confermato che discuterà con Erdogan del sistema missilistico Patriot e dei jet militari F-16 e F-35. Ha sottolineato che il presidente turco desidera acquistare questi aerei e che gli Stati Uniti sono pronti a negoziare per soddisfare le esigenze di entrambe le parti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).