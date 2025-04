ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente Donald Trump continua con la sua campagna aggressiva nei confronti degli Houthi e dell’Iran. Dopo il post pubblicato ieri, in un’intervista alla NBC, Trump ha minacciato l’Iran toccando il tasto del nucleare: “Se non si arriva ad un accordo bombarderemo il Paese”.

L’avvertimento arriva come conseguenza del “niet” di Teheran alla richiesta avanzata, attraverso una missiva, agli Ayatollah di negoziazioni dirette. L’Iran sarebbe disponibile a negoziazioni, però attraverso l’Oman. L’avvertimento di Trump non è solo a parole. Gli Stati Uniti, infatti, stanno potenziando la propria presenza militare, con dispositivi aero-navali e terrestri, ai confini con l’Iran. Sei bombardieri stealth B-2 Spirit a Diego Garcia, una base militare strategica nell’Oceano Indiano. Questa mossa segnala una potenziale preparazione per operazioni di risposta rapida nella regione, data la capacità dei B-2 di condurre attacchi di precisione a lungo raggio rimanendo non rilevabili dai radar nemici.

Nelle ultime ore è stata avviata una vasta operazione di trasporto aereo con i C-17A Globemaster III dell’USAF con l’Europa e il Medio Oriente, in particolare verso le basi aeree di Ramstein in Germania di Al Udeid in Qatar. Sebbene i voli logistici tra queste due basi siano di routine, il numero di collegamenti osservato nell’ultimo periodo è ritenuto insolito: analisti ritengono che il significativo movimento di truppe e attrezzature sono viste come risposta all’evoluzione della situazione geopolitica.

Resta da vedere se questa maggiore attività militare sia puramente precauzionale o preluda a un’ulteriore escalation, sicuramente l’intenso movimento indicano che gli Stati Uniti si stanno preparando a molteplici eventualità, soprattutto perché le soluzioni diplomatiche appaiono incerte e sulla regione sono puntate le attenzioni delle potenze globali che monitorano da vicino la situazione.

