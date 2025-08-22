Trump “Preferirei non esserci all’incontro tra Putin e Zelensky”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Preferirei non esserci”. Così il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, ha commentato un possibile incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Vedremo se dovrò esserci o no, ma preferirei di no”, ha precisato aggiungendo che vorrebbe “vedere come se la cavano” da soli al tavolo dei negoziati.

Trump ha poi paragonato la difficoltà di far incontrare Putin e Zelensky al “mescolare olio e aceto”. Il capo della Casa Bianca ha infine sottolineato che i combattimenti proseguono, “ed è una cosa molto stupida, perché stanno perdendo 7.000 uomini alla settimana, soprattutto militari”.

