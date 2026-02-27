WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non so niente sugli Epstein files, sono completamente esonerato”. Così il presidente americano Donald Trump, nel corso di un punto stampa, in risposta ad una domanda dell’agenzia di stampa Italpress sulla vicenda Epstein.

“C’è sempre un rischio quando c’è una guerra. In ogni cosa c’è un rischio, nel bene e nel male”, ha detto Trump, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la crisi possa trasformarsi in un conflitto lungo e prolungato in Medio Oriente. Trump ha rivendicato i risultati delle precedenti operazioni militari condotte durante la sua amministrazione, citando l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani e del leader dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. “Abbiamo avuto una fortuna straordinaria. Con me, Soleimani, al-Baghdadi, tutto ha funzionato”, ha affermato, facendo riferimento anche a operazioni notturne e ad altre azioni militari, sottolineando che “finora tutto è andato come previsto”. Il presidente ha quindi auspicato una soluzione diplomatica: “Sarebbe meraviglioso se negoziassero davvero, in buona fede e con coscienza. Ma non stanno arrivando a questo punto”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).