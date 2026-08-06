Crans Montana, l’Italia presenta ricorso contro il rigetto della costituzione di parte civile del governo

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha già presentato ricorso contro l’ordinanza svizzera del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano nel procedimento giudiziario per il disastro di Crans Montana. Lo riferisce un comunicato della Farnesina a proposito della decisione della Procura di Sion di respingere la richiesta dell’Italia di costituzione di parte civile nell’inchiesta sul rogo di Crans Montana. Tramite l’avvocato svizzero che tutela gli interessi italiani, fa sapere la Farnesina, è stato presentato “un ricorso dettagliato e articolato, che confuta tutte le prospettazioni del giudice svizzero del tribunale che non sono condivise e che sono superate anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, pertanto si insiste perchè sia ammessa la costituzione di parte civile”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).