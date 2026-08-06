Il Senato Usa dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso, rischia un’indagine penale

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I senatori repubblicani della Commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato degli Stati Uniti hanno votato per accusare il dottor Anthony Fauci di oltraggio al Congresso. Lo riferisce l’emittente Cnn.

Fauci, che ha guidato la risposta degli Stati Uniti alla pandemia di Covid-19, ha invocato il Quinto emendamento più di 100 volte durante un’udienza la scorsa settimana, rifiutandosi di rispondere alle domande per timore che qualsiasi risposta potesse essere usata a suo sfavore “da parte dei repubblicani”, come lui stesso aveva spiegato. La mozione è stata approvata con 8 voti a favore e 7 contrari. Il voto di oggi potrebbe avviare un processo che porterebbe il Dipartimento di Giustizia a valutare se avviare contro di lui un’indagine penale.

– foto IPA Agency –

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