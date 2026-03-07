Trump “L’Iran da bullo del Medio Oriente a perdente, si arrenda”

US President Donald Trump speaks during a “Saving College Sports” roundtable in the East Room of the White House in Washington, DC, US, on Friday, March 6, 2026. A new council that will explore ways to overhaul college sports is expected to discuss a potential antitrust exemption, a policy change the National Collegiate Athletic Association has sought to protect itself from legal challenges to player compensation rules. Photo by Aaron Schwartz/Pool/ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – “L’Iran si è scusato e si è arreso ai suoi vicini mediorientali, promettendo che non gli sparerà più. Questa promessa è stata fatta solo a causa dell’incessante attacco di Stati Uniti e Israele. Stavano cercando di prendere il controllo e governare il Medio Oriente. E’ la prima volta che l’Iran perde, in migliaia di anni, contro i paesi mediorientali circostanti”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sul social Truth.
“Hanno detto: “Grazie, Presidente Trump”. Io ho detto: “Prego!”. L’Iran non è più il “Grande Bullo del Medio Oriente”, è invece “il perdente del Medio Oriente” – prosegue -, e lo sarà per molti decenni fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente! Oggi l’Iran sarà colpito duramente! A causa del cattivo comportamento dell’Iran, ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE