Trump intensifica le deportazioni di immigrati “Adempiamo al nostro mandato”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli agenti dell’Ice della nostra nazione hanno dimostrato incredibile forza, determinazione e coraggio nel facilitare una missione importantissima, la più grande operazione di deportazione di massa di immigrati clandestini della storia. Ogni giorno, i coraggiosi uomini e donne dell’Ice sono sottoposti a violenze, molestie e persino minacce da parte di politici democratici radicali, ma nulla ci impedirà di portare a termine la nostra missione e di adempiere al nostro mandato nei confronti del popolo americano”.

Così il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth. Nel suo post, Trump ha anche sottolineato l’importanza di controlli più intensi da parte degli addetti ai lavori: “Gli agenti dell’Ice sono tenuti, in base a questa verità, a fare tutto ciò che è in loro potere per raggiungere l’importantissimo obiettivo di realizzare il più grande programma di deportazione di massa della storia. Per raggiungere questo obiettivo – prosegue Trump – dobbiamo intensificare gli sforzi per trattenere ed espellere gli immigrati clandestini nelle più grandi città americane, come Los Angeles, Chicago e New York, dove risiedono milioni e milioni di immigrati clandestini”.

“Queste e altre città simili sono il cuore del potere democratico, dove usano gli immigrati clandestini per espandere la loro base elettorale, imbrogliare alle elezioni e far crescere lo Stato sociale, derubando i cittadini americani lavoratori di posti di lavoro ben pagati e sussidi. Voglio che i nostri coraggiosi agenti dell’Ice sappiano che i veri americani vi applaudono ogni giorno. Il popolo americano vuole che le nostre città, scuole e comunità siano sicure e libere da crimini, conflitti e caos legati agli immigrati clandestini. Ecco perché ho incaricato tutta la mia amministrazione di investire ogni risorsa possibile in questo sforzo e di invertire la marea di migrazioni distruttive di massa che hanno trasformato città un tempo idilliache in scenari di distopia da Terzo Mondo. Il nostro governo federale continuerà a concentrarsi sulla remigrazione degli immigrati clandestini verso i luoghi di provenienza e a impedire l’ammissione di chiunque mini la tranquillità interna degli Stati Uniti”, conclude Trump.

