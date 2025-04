Trump “Incontri con altri leader ai funerali del Papa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso di un evento alla Casa Bianca il presidente Donald Trump ha firmato sette ordini esecutivi che prendono di mira le università americane con un controllo più rigoroso dei legami finanziari delle università con donatori stranieri o una rivoluzione degli enti di accreditamento che hanno il ruolo di decidere quali istituti hanno accesso ai fondi federali per l’istruzione.

È stata firmata una legge che impone alle università di rendere pubbliche sovvenzioni e contratti provenienti da fonti straniere per un valore pari o superiore a 250mila dollari. Recentemente la Casa Bianca aveva sostenuto che tale legge non era stata applicata in modo efficace, accusando Harvard e altre università di averla violata. Altra importante legge firmata dal presidente degli Stati Uniti prende di mira gli enti di accreditamento che stabiliscono gli standard che le università devono rispettare per accettare gli aiuti finanziari federali dagli studenti. La Casa Bianca ha reso noto che l’ordine di Trump costringerà gli enti di accreditamento a concentrarsi sul merito e non su “un’ideologia woke”.

Nel corso dell’evento Trump ha anche risposto a diverse domande dei giornalisti, affermando di avere “molti incontri programmati” in vista della sua visita a Roma per i funerali di Papa Francesco, che si svolgeranno nella mattinata di sabato al Vaticano. Il tycoon non ha fatto nomi specifici in merito ai leader che potrebbe incontrare e ha eluso ulteriori domande su un possibile bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha confermato la sua presenza ai funerali del Papa.

Alla domanda su chi altro avrebbe fatto parte della delegazione statunitense per il viaggio a Roma, Trump ha rivelato che “arriveranno un sacco di persone, probabilmente lo annunceremo questa sera o domani. La First Lady verrà e con me verranno anche alcuni membri dello staff, ma ci saranno diverse persone. Sono sicuro che sarà una cerimonia bellissima”.

Sempre in merito alla guerra in Ucraina, Trump ha affermato di aver raggiunto un “accordo con la Russia”, sostenendo che adesso servirebbe il via libera di Zelensky, che, secondo il tycoon, è “più difficile”: “Spero che facciano un accordo perché cerco di risparmiare e, sapete, spendiamo un sacco di soldi, ma si tratta di tanta umanità – ha affermato Trump -. Questa è la cosa peggiore. Ricevo le immagini satellitari, non ho mai visto niente del genere. È orribile che stia andando avanti per niente. Non avremmo mai avuto questo problema. Non avreste mai avuto questa guerra se fossi stato presidente, ve lo garantisco”.

Trump è stato nuovamente interpellato sui dazi e ha ribadito che “faremo degli accordi che saranno equi. Se non abbiamo un accordo con un’azienda o un paese, stabiliremo dazi e pensiamo che ciò accadrà nelle prossime due settimane”. In merito ai dazi alla Cina, il presidente degli Stati Uniti ha parlato di accordi equi: “Stiamo trattando con quasi tutti loro e saremo equi nei loro confronti – ha affermato Trump -. Stiamo trattando con molti Paesi in questo momento, e potremmo farlo con la Cina, ma forse faremo un accordo speciale e vedremo cosa sarà. Penso che guadagneremo così tanto da poter ridurre notevolmente le tasse in questo Paese, e tratteremo anche quei Paesi in modo molto equo, ma se non raggiungiamo un accordo, il che è possibile, fisseremo semplicemente il prezzo, perché, ricordate, loro devono entrare, vogliono entrare qui e vogliono fare affari con gli Stati Uniti. Saremo molto equi, ma fisseremo un prezzo e poi potranno decidere se vogliono o meno fare affari con noi”.

