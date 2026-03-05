Trump “Herzog deve concedere la grazia a Netanyahu”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente di Israele “Herzog deve graziare Netanyahu – il primo ministro – oggi. E’ una vergogna. Mi aveva promesso che sarebbe successo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Channel 12. “Herzog mi ha promesso cinque volte che avrebbe graziato Bibi, non voglio che niente dia fastidio a Netanyahu tranne la guerra con l’Iran”, ha aggiunto.

L’ufficio di Herzog ha detto che “nel pieno della mobilitazione (per la guerra), il presidente non sta affrontando la questione della grazia per il primo ministro Netanyahu”. “Herzog rispetta e apprezza profondamente l’enorme contributo del presidente Trump alla sicurezza di Israele, lo considera il leader del mondo libero, un alleato chiave dello Stato di Israele e apprezza in particolare la sua posizione risoluta contro l’Iran”, fa sapere l’ufficio di Herzog, che aggiunge: “Come è stato chiarito più volte in passato, Israele è uno Stato sovrano di diritto e pertanto la richiesta del primo ministro è conforme alle norme del Ministero della Giustizia, per un parere, e una volta completato il processo, il presidente esaminerà la richiesta secondo la legge, il bene dello Stato, secondo i dettami della sua coscienza e senza alcuna influenza da parte di pressioni esterne o interne di un tipo o dell’altro”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).