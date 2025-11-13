Trump firma la fine dello shutdown

United States President Donald J. Trump signed a short-term funding package in the Oval Office of the White House. The bill, which funds the federal government through January 30, officially ends the longest government shutdown in U.S. history. Pictured: donald j trump Ref: BLU_S8814726 131125 NON-EXCLUSIVE Picture by: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 [email protected] World Rights, No France Rights

WASHINGTON (ITALPRESS) – Dopo il voto favorevole della Camera sul pacchetto già approvato dal Senato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il provvedimento che mette fine allo shutdown più lungo della storia americana. “Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio, che non cederemo mai al ricatto”, ha detto Trump riferendosi ai suoi avversari democratici.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

