Trump avverte Cuba “Consiglio vivamente un accordo, prima che sia troppo tardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Cuba ha vissuto, per molti anni, grazie a ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito “Servizi di Sicurezza” agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più! La maggior parte di quei cubani è morta a causa dell’attacco statunitense delle ultime settimane, e il Venezuela non ha più bisogno di protezione dai delinquenti e dagli estorsori che li hanno tenuti in ostaggio per così tanti anni. Il Venezuela ora ha gli Stati Uniti d’America, l’esercito più potente del mondo (di gran lunga!), a proteggerlo, e lo faremo. Non ci sarà più petrolio o denaro a Cuba – Zero! Consiglio vivamente di raggiungere un accordo, prima che sia troppo tardi”. Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump.

