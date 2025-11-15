WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista esclusiva all’emittente Gb News ha detto di avere l’“obbligo” di fare causa alla Bbc per il modo in cui ha modificato un discorso da lui pronunciato il 6 gennaio 2021, che dava l’impressione che avesse chiesto direttamente azioni violente contro i politici statunitensi.

“Questo è più che falso. È corrotto”, ha tuonato il tycoon. “È stato davvero vergognoso. Se non lo fai, non puoi impedire che accada di nuovo ad altre persone. Vorrei scoprire perché l’hanno fatto”. Il presidente intenderebbe intentare una causa per una cifra fino a 5 miliardi di dollari. “Hanno preso le mie parole, la mia bocca e hanno usato parole diverse per farla sembrare brutta. Ho fatto una bella dichiarazione e l’ho trasformata in una dichiarazione non bell. La parola falso è una cosa, ma questo è ben più che falso. Quello che hanno fatto è corrotto”.

“Ti preoccupi dell’intelligenza artificiale perché cose del genere possono accadere, sai, con i loro diversi geni. Si possono fare delle cose. Ho visto cose incredibili, ma non puoi immaginare che la Bbc abbia fatto tutto questo in modo così rozzo, in realtà”, ha aggiunto. Nel corso di un’intervista ad ampio raggio, Trump ha anche avvertito che la Gran Bretagna “deve fare qualcosa in materia di immigrazione” e ha riacceso la polemica con Sadiq Khan, descrivendo il sindaco di Londra come un sindaco terribile e un “disastro. Posso dirvi che è un disastro. È una persona cattiva e sta lasciando correre il crimine. Ci sono zone a Londra, e anche a Parigi, in cui la polizia non vuole nemmeno avvicinarsi”, ha chiosato Trump.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).