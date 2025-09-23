NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho messo fine a 7 guerre in 7 mesi. Nessun altro Paese ha fatto qualcosa di lontanamente simile come gli Usa in questi mesi. Purtroppo, ho dovuto fare questo invece di occuparmi di altro, e l’Onu non mi ha dato una mano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti all‘Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Gli Stati Uniti hanno lavorato, ma non le Nazioni Unite. Siete arrivati dopo e non durante. Avete un potenziale enorme, ma non lo sfruttate affatto. Tutto viene scritto ma le parole restano vuote e non ci risparmiano dalle guerre”, ha concluso.

“Dobbiamo ricominciare a negoziare gli Accordi di Abramo”, ha ammonito su Gaza. “Bisogna arrivare a una soluzione. Non possiamo dimenticare il 7 ottobre. Liberate gli ostaggi, questo è il messaggio di questo momento”. “Occorre anche restituire i 38 corpi degli ostaggi uccisi”, ha aggiunto Trump.

“Il conflitto in Ucraina è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare”, ha detto poi sull’Ucraina. “La Cina, l’India sono finanziatori di questo conflitto perché continuano ad acquistare prodotti energetici dalla Russia”, ha detto Trump. “Se la Russia non fosse pronta a sedersi a un tavolo, gli Usa sarebbero pronti a imporre un round potentissimo di dazi doganali”, ha aggiunto. Trump ha poi detto che anche dei “Paesi europei” continuano a comprare metano dalla Russia definendo la cosa “imbarazzante”.

“Tre mesi fa con la nostra operazione sono stati tanti gli americani andati a combattere per

colpire le capacità nucleari di Teheran. Nessun altro paese poteva fare quello che abbiamo fatto, abbiamo il miglior equipaggiamento militare al mondo”, ha rivendicato sull’offensiva in Iran.

Negli Usa “ci sono stati radicalismi e debolezze sotto l’ultima amministrazione, un anno fa il nostro Paese era in difficoltà, oggi, dopo 8 mesi (dall’avvio della nuova amministrazione), è il più forte al mondo”, aveva detto in apertura di discorso. “Abbiamo un’economia fortissima, i confini meglio controllati, tanti amici nel mondo. E’ una nuova età dell’oro”, ha detto Trump. “Usiamo i dazi doganali come meccanismo di difesa”, ha rivendicato parlando dei dazi.

Quindi, un nuovo attacco all’Onu, stavolta sul tema dei migranti: “L’Onu sta finanziando un assalto ai Paesi occidentali” sostenendo il flusso migratorio irregolare. “640 mila migranti sono arrivati negli Usa, l’Onu sta sostenendo persone che entrano illegalmente e noi dobbiamo respingerli”, ha detto ancora. “L’Europa è nei guai, invasa da un esercito di migranti irregolari. Qualcosa di mai visto prima”, ha aggiunto Trump.

“Troviamo quantità di stupefacenti sempre più grandi che tentano di entrare nelle nostre città. Ho anche nominato persone addette alla distruzione di questi cartelli e organizzazioni, che sono transnazionali”, ha dichiarato sulle droghe. Occorre “distruggere questi traffici che arrivano dal Venezuela, Nicolas Maduro ne sa qualcosa”, ha detto ancora.

Trump ha anche definito il problema del cambiamento climatico “la più grande truffa al mondo”. “Adesso abbiamo più petrolio gas e carbone di qualsiasi altro Paese al mondo”. “Oggi possiamo fare qualsiasi cosa con il carbone pulito”, ha aggiunto.

MANIFESTANTI ANTI-TRUMP FUORI DAL PALAZZO DI VETRO / VIDEO

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).