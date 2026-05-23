Trump non esclude nuovi attacchi all’Iran, ma concede più tempo al processo diplomatico

MILANO (ITALPRESS) – Secondo il Wall Street Journal il presidente Trump ha ospitato una riunione con i massimi funzionari della sicurezza nazionale per discutere i prossimi passi da intraprendere nei confronti dell’Iran.

Il presidente non avrebbe preso alcuna decisione formale, ma avrebbe detto ai suoi collaboratori di voler dare più tempo al processo diplomatico. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari, Trump non avrebbe escluso la possibilità di attacchi contro l’Iran qualora i colloqui non dovessero portare a un accordo favorevole.

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