Trump arrivato in Asia, al via settimana di incontri con i leader

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato in Malesia. Inizia così per Trump una settimana di incontri con i leader asiatici. Il Presidente Usa andrà poi anche in Giappone e Corea del Sud.

La tappa più importante del tour asiatico di Trump sarà l’incontro con il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo le tariffe commerciali ma anche la guerra in Ucraina. Trump e Xi si incontreranno in Corea del Sud.

“Penso che abbiamo un quadro di riferimento molto efficace di cui i leader potranno discutere giovedì. Abbiamo parlato di commercio, terre rare, fentanyl, TikTok e delle relazioni generali tra i due Paesi”, ha detto il Segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo

quanto riporta la Cnn.

Bessent ha incontrato il vicepremier cinese He Lifeng e il rappresentante per il commercio internazionale e viceministro del commercio della Cina Li Chenggang per preparare il tavolo per un accordo tra Usa e Cina.

