WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presunto assassino di Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News.
“Un sospettato è in custodia. E’ stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui”, ha detto Trump.
“Kirk era un’ottima persona e non meritava questo, spero” che il suo assassino “venga condannato a morte”, ha aggiunto il presidente.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
