Trump “Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk”

Mandatory Credit: Photo by Eduardo Barraza/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15482602g) About 100 people gathered the night of Sept. 11 outside Turning Point USA headquarters in Phoenix to honor Charlie Kirk, who was shot and killed while speaking in Utah. Sidewalks were lined with flowers, banners, candles, balloons and flags. Vigil For Charlie Kirk At Turning Point USA Headquarters In Phoenix, Tempe, Arizona - 11 Sep 2025

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presunto assassino di Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News.
“Un sospettato è in custodia. E’ stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui”, ha detto Trump.
“Kirk era un’ottima persona e non meritava questo, spero” che il suo assassino “venga condannato a morte”, ha aggiunto il presidente.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

