Trump annuncia dazi al 100% sulle case farmaceutiche che non investono negli Usa

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che dal 1° ottobre i prodotti farmaceutici di marca o brevettati saranno soggetti a una tariffa del 100%, a meno che la casa farmaceutica non costruisca uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti.

“A partire dal 1° ottobre 2025, imporremo un dazio del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un’azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America. ‘Stia costruendo’ sarà definito come ‘aver avviato i lavori’ o ‘essere in fase di costruzione’. Non verrà applicato alcun dazio su questi prodotti farmaceutici se la costruzione è già iniziata”, ha scritto in un post su Truth.

Trump aveva minacciato da mesi di voler imporre dazi sulle importazioni di prodotti farmaceutici, cosa che è riuscito a evitare durante il suo primo mandato. Il presidente Usa vede i dazi come un modo per fare pressione sulle aziende farmaceutiche affinché aumentino la produzione negli Stati Uniti e rafforzino la filiera dei farmaci essenziali. Per Trump, i dazi sarebbero anche un modo per mantenere la promessa di ridurre i costi dei farmaci.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).