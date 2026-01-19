Trump alla Norvegia “Visto che non ho ricevuto il Nobel, non sono tenuto a pensare solo alla pace”

OSLO (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto una lettera al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, in cui sottolinea di “non sentirsi più tenuto a pensare solo alla pace” dopo che non ha ricevuto il premio Nobel.
“Dato che il suo Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre, non mi sento più tenuto a pensare solo alla pace”, ha scritto Trump secondo quanto riferito dall’emittente britannica Sky News.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
