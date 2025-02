WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha avuto un lungo incontro alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. L’obiettivo del vertice è stato quello di costruire un’intesa personale tra Stati Uniti e Giappone in merito alla sicurezza e al commercio, con l’intento di superare allo stesso tempo le preoccupazioni del tycoon di essere sfruttato dagli alleati.

Ishiba è stato il secondo leader straniero a incontrare Trump alla Casa Bianca dall’inizio del suo secondo mandato dopo la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, avvenuta lo scorso lunedì. L’obiettivo del Giappone è quello di rafforzare l’alleanza con la nuova amministrazione in un periodo storico in cui l’escalation di una guerra commerciale minaccia di far saltare l’economia globale.

Nel corso dell’incontro i due leader hanno trattato temi importanti come le esercitazioni di addestramento militare, l’energia, gli investimenti esteri e le opportunità commerciali dettate dalla sicurezza informatica e dall’intelligenza artificiale.

“Il Giappone è uno dei nostri partner più importanti in merito alla sicurezza – ha affermato Trump nel corso della conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese -. i nostri membri in servizio lavorano insieme ogni giorno per difendere i nostri interessi comuni. Il Giappone si è impegnato a raddoppiare la spesa per la difesa entro il 2027 e oltre ad essere vitale per la nostra sicurezza è uno dei principali acquirenti di esportazioni e attrezzature militari statunitensi e sono lieto di dire che questa settimana la mia amministrazione ha approvato quasi un miliardo di dollari in vendite militari straniere a Tokyo. Negli anni a venire io e il primo ministro lavoreremo a stretto contatto per mantenere la pace e la sicurezza in tutto l’Indo-Pacifico”.

Nel corso del suo intervento Trump ha anche affermato di voler collaborare con il Giappone per ridurre il deficit commerciale degli Stati uniti, che allo stato attuale ammonta a circa 68 miliardi di dollari. Il presidente ha anche sottolineato la necessità di fronteggiare l’economia cinese in campo tecnologico con il supporto del Giappone: “Oggi abbiamo discusso sulle modalità con cui le nostre due nazioni possono fare ancora di più per affermare l’avanguardia dell’intelligenza artificiale, insieme alla tecnologia quantistica, informatica, ai semiconduttori e ad altre tecnologie critiche. Abbiamo deciso di collaborare ancora più strettamente per combattere l’aggressione economica cinese. Man mano che approfondiamo le nostre relazioni economiche, posso chiarire che gli Stati Uniti condurranno scambi commerciali con tutti i Paesi sulla base del principio di equità e reciprocità. Con il Giappone abbiamo un deficit commerciale di cento miliardi di dollari, ma risolveremo il problema molto rapidamente. L’America accoglie con favore i nuovi investimenti esteri e vogliamo anche garantire che le aziende costruiscano i loro prodotti e le loro fabbriche negli Stati Uniti e non semplicemente con le risorse di cui disponiamo”.

Durante la conferenza Trump ha dichiarato che a partire dalla prossima settimana annuncerà nuovi dazi nei confronti di altri Paesi, in modo da garantire “un trattamento alla pari”.

