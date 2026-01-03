Trovato il cadavere di un uomo sulla spiaggia di Milazzo, in corso le indagini

MILAZZO (MESSINA) (ITALPRESS) – Il corpo privo di vita di un uomo di circa 40 anni è stato trovato sulla spiaggia della Ngonia del Tono, a Milazzo. Il cadavere, parzialmente svestito e con indosso una camicia, è stato scoperto da un passante. Sul posto Capitaneria di Porto e Forze dell’Ordine per gli accertamenti e l’identificazione della vittima.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
