Trovati i corpi di due ostaggi israeliani a Gaza, Netanyahu “Non ci fermeremo”

In un'operazione speciale dell'intelligence e delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, i corpi di due ostaggi, trattenuti dal gruppo armato palestinese Hamas, Judy Weinstein-Haggai e Gadi Haggai, sono stati riportati in Israele. La coppia viveva nel kibbutz Nir Oz ed è stata uccisa il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco terroristico di Hamas.

Il primo ministro Israeliano, Benjamin Netanyahu ha espresso le condoglianze e ha aggiunto: “Non ci fermeremo, né resteremo in silenzio, finché non riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi, vivi e deceduti”. A Gaza si trovano ancora 56 ostaggi, 20 dei quali in vita. Gadi, 73 anni, e Judy, 70 anni, entrambi israelo-americani, erano stati assassinati il 7 ottobre 2023, mentre passeggiavano per il kibbutz e poi portati a Gaza.

SEI MORTI DOPO RAID ISRAELIANI A KHAN YOUNIS

Almeno sei persone sono morte in seguito ai bombardamenti israeliani su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Le vittime appartenevano alla stessa famiglia. A Khan Younis sono stati individuati i corpi di due ostaggi israeliani durante un’operazione dell’intelligence e dell’esercito.

