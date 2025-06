Trovati i cadaveri di una neonata e di una donna a Villa Pamphili

ROMA (ITALPRESS) – Una neonata è stato trovato morto a villa Pamphili a Roma nel primo pomeriggio. Sul posto gli agenti della squadra mobile, la polizia scientifica e i sanitari del 118. Dalle prime informazioni il corpo sarebbe stato trovato vicino a una siepe.

Secondo quanto si apprende, il corpicino trovato sarebbe di una bambina di pelle chiara di circa 5-7 mesi. Sarebbero stati alcuni passanti che si trovavano nel parco ad avere visto il cadavere tra alcuni cespugli. La piccola era con il volto riverso verso terra e avrebbe dei segni di percosse. Sul posto oltre alla Polizia scientifica che sta effettuando i rilievi, anche gli agenti della Squadra Mobile, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Nel corso dei rilievi della polizia scientifica dopo il ritrovamento del cadavere della neonata, è stato individuato dagli investigatori anche il cadavere di una donna a poca distanza dal cespuglio dove è stato rinvenuto il corpicino, a circa 200-300 metri. Secondo il magistrato di turno presente sul posto è ancora presto per potere fare qualsiasi ipotesi sull’accaduto.

Alcuni frequentatori del parco che stavano facendo un pic-nic hanno rinvenuto un sacco allertando la Polizia di Stato presente a Villa Pamphili per effettuare i rilievi sul corpicino della neonata trovata nascosta nel cespuglio. All’interno ci sarebbero resti umani non ancora individuati. Secondo il sostituto procuratore Antonio Verdi, presente per le indagini, si tratta di “una storia allucinante”, anche se ancora la vicenda è tutta da capire.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)