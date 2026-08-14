Ponte Morandi, la Liguria ricorda le 43 vittime nell’ottavo anniversario della tragedia

GENOVA (ITALPRESS) – “Otto anni fa, alle 11.36, Genova veniva colpita al cuore. 43 vite spezzate, un dolore che appartiene alle loro famiglie e a un’intera città. La memoria non deve essere una candela che il tempo consuma, ma una brace che continua ad ardere. Sta a tutti noi, ogni 14 agosto, rinfocolarla e tenere viva la fiamma del ricordo”. Con queste parole, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricordato questa mattina, attraverso un post sui propri canali social, le 43 vittime del crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.

Il post è stato pubblicato contestualmente anche sui canali social di Regione Liguria, in occasione dell’ottavo anniversario della tragedia. Il ricordo delle vittime è stato affidato anche al ledwall della sede di Regione Liguria, in piazza De Ferrari a Genova. Da ieri sera, giovedì 13 agosto, e per tutta la serata di oggi, venerdì 14 agosto, sullo schermo viene trasmesso un video dedicato alle 43 persone che persero la vita nel crollo: i loro nomi scorrono, uno per uno, sul palazzo dell’Ente, nel cuore della città, come segno di memoria e vicinanza alle famiglie, nell’ottavo anniversario di una tragedia che ha segnato profondamente Genova e l’intera comunità ligure.

– foto IPA Agency –

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