Tronchetti Provera “Serve una guida unitaria in Ue e una crescita del 3% o il welfare crolla”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Europa può avere un ruolo ma non deve accontentarsi. Serve una crescita del 3%”. È il monito lanciato da Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli, nell’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. Analizzando lo scenario economico e le difficoltà strutturali del continente, l’imprenditore evidenzia che “siamo il continente del welfare, ma abbiamo ritardi nelle tecnologie” e che “per finanziare il welfare ci vuole la crescita. La semplice redistribuzione verso il basso senza crescita non risolve i problemi. Non possiamo accontentarci di crescere dello 0,8% o dell’1%. L’Europa deve crescere del 2 o 3% se vuole conservare i benefici e i vantaggi raggiunti”. Sul fronte della governance dell’Unione Europea, Tronchetti Provera osserva che “di fronte alla rivoluzione in atto nelle tecnologie, il ritardo europeo è visibile” e che “servirebbe una guida unitaria che oggi non c’è”. Il problema principale riguarda l’assenza di strategie e politiche industriali condivise: “Non compriamo niente insieme, abbiamo 27 politiche energetiche, non ci siamo preoccupati dei cambiamenti tecnologici, siamo dipendenti dagli Stati Uniti”. Dure le parole sulla gestione del settore dell’automotive, in cui l’Europa ha ceduto la propria leadership storica: “Poi qual è stata la strategia europea? Nessuna, se non quella di dire ‘adesso passiamo tutti all’elettrico’. Peccato che la Cina avesse nel frattempo capitalizzato le esperienze dei prodotti europei e sviluppato le tecnologie per le auto elettriche con costi ù considerando la disponibilità delle materie prime, i sussidi e le economie di scala ù inferiori di almeno un terzo rispetto all’industria europea”.

Sul tema dei rischi legati all’Intelligenza Artificiale e al Quantum Computing, Tronchetti Provera evoca il periodo della Guerra Fredda: “L’IA ricorda la corsa all’atomica: solo un’intesa Usa-Cina ci salverà”. “L’evoluzione dei rischi dell’intelligenza artificiale è nelle mani di Pechino e di Washington. È come la proliferazione atomica del passato. C’è stato un momento in cui le potenze atomiche hanno deciso di regolarne la corsa. Prima è nato il telefono rosso per evitare la guerra e poi si è arrivati ai trattati SALT”. Con l’ingresso del calcolo quantistico, il pericolo di decrittare rapidamente i sistemi di sicurezza diventa globale: “Se Usa e Cina non si mettono d’accordo rischia di essere pericolosissimo per l’umanità”. In merito al dibattito politico e ai sovranismi, il numero uno di Pirelli sottolinea che “si possono demonizzare i sovranismi o capirne le ragioni. Alcune posizioni non sono compatibili con le democrazie liberali, altre riflettono temi reali della gente a cui bisogna dare risposte”. Sulla sicurezza e sui flussi migratori propone: “Dovremmo fare piani per creare scuole nei paesi d’origine e, invece di mettere le persone nei campi, mandare a scuola chi può rimanere in Europa”.

Commentando la manovra economica italiana concorda con il ministro Giorgetti: “‘La coperta è corta’, dice Giorgetti, e ha ragione. Ma è un tema europeo, non solo italiano: le aspettative della classe media non sono più quelle del passato“. L’intervista si chiude con un richiamo al ruolo personale e alla fragilità dell’imprenditore: “Non c’è un essere umano che non abbia fragilità. L’importante è rendersene conto… La responsabilità per un’impresa comporta la responsabilità verso se stessi”, e con un commento sul pilota di Formula 1 Kimi Antonelli: “Antonelli è straordinario. Mi ricorda Ascari, mi fa venire in mente un mondo che non abbiamo più visto negli ultimi 70 anni”.

– foto IPA Agency –

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