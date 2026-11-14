L’Unione europea “Israele garantisca l’accesso agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e riapra tutti i valichi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea chiede a Israele di consentire “un accesso immediato e senza ostacoli” agli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e di “riaprire tutti i valichi di frontiera”. Lo afferma l’Alta rappresentante Kaja Kallas in una dichiarazione a nome dell’Ue.

Bruxelles ribadisce la propria “profonda preoccupazione per la persistente e devastante crisi umanitaria” nell’enclave palestinese. Le gravi inondazioni e le rigide condizioni invernali, si legge nel comunicato, stanno “ulteriormente aggravando le condizioni di vita di una popolazione già stremata”.

L’Unione sottolinea inoltre che, a un anno dall’annuncio del cessate il fuoco, “gli attacchi militari continuano” e persistono le carenze di beni essenziali, dagli alloggi ai medicinali e alle attrezzature mediche. Kallas, sempre a nome dell’Unione, definisce “profondamente allarmante” il recente raid aereo sull’ospedale Nasser e ricorda che Israele deve consentire il lavoro delle Nazioni Unite, delle loro agenzie e delle organizzazioni umanitarie, comprese le Ong.

L’Ue ribadisce infine il proprio impegno per la soluzione dei due Stati e afferma che “Hamas non dovrebbe avere alcun ruolo nella futura governance di Gaza”.

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(ITALPRESS).