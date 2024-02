ROMA (ITALPRESS) – “E’ un grande campione con una personalità forte. I team dovranno gestire questo anno di passaggio che potrebbe creare qualche problema ma per lo show è un qualcosa che ha un valore. Il rapporto con Leclerc? Hamilton ha tutta l’esperienza per essere estremamente competitivo. Leclerc ha dimostrato le sue qualità e se la macchina sarà competitiva potrà cambiare quello che ci hanno abituato a vedere Verstappen e la Red Bull”. Così Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, a “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento, parla dell’arrivo di Hamilton alla Ferrari nel 2025. “Alonso ha dimostrato che l’età non è un tema decisivo sulle performance. Con la macchina giusta può dar filo da torcere anche a giovani campioni. Per lui è una sfida”, prosegue. Infine sulla stagione della Ferrari ammette che il team “ha volontà di ritornare ad essere attrice di questa Formula 1 tornando nel ruolo che storicamente ha avuto, può essere un’opportunità pur con una gestione più complessa nel 2024 ma parliamo sempre di professionisti molto capaci”.

