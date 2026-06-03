Tromba d’aria a Roma, disagi per il forte vento e alberi caduti. Presidente Municipio III “Nessun ferito grave”

ROMA (ITALPRESS) – Tromba d’aria a Roma, investita da un violento nubifragio. Squadre dei vigili del fuoco, dalle ore 8, sono impegnate tra le zone di Prati, Montesacro, Talenti e Conca d’Oro per soccorsi connessi al forte vento. La maggior parte degli interventi riguarda la messa in sicurezza di alberi pericolanti e caduti sulle sedi stradali.

“Nella giornata odierna una violenta tromba d’aria ha interessato diverse aree del Municipio Roma III, colpendo in particolare i quartieri di Prato Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche”. Così Paolo Emilio Marchionne, Presidente del Municipio Roma III Montesacro. “Sono numerosi gli interventi in corso per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza – aggiunge -. Al momento si contano circa 50 alberature crollate, oltre a danni agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale e ad alcuni tratti di marciapiede. Desidero ringraziare il Servizio Giardini di Roma Capitale, la Polizia Locale di Roma Capitale, il Corpo dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile la Direzione Tecnica del Municipio e AMA, che stanno operando senza sosta per rimuovere le situazioni di pericolo, liberare le carreggiate e consentire il graduale ritorno alla normalità. Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti, sia a piedi sia in automobile. È importante prestare particolare attenzione nelle aree interessate dagli interventi e segnalare eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti. Il Municipio Roma III continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un raccordo permanente con tutti gli enti coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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