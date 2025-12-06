A Tripoli il Forum Nazionale della Gioventù lancia la monarchia costituzionale

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Si è svolto presso l’hotel Lancaster – Burj Al Hayat di Tripoli, il Forum Nazionale della Gioventù per l’Unità e la Pace sotto lo slogan “La monarchia costituzionale… la nostra strada verso il futuro”.

È stato il primo grande evento ospitato dalla struttura ricettiva della capitale libica dopo la riapertura della settimana scorsa. L’avvio dei lavori è stata affidata all’intervento del principe Mohammed al-Hassan al-Rida al-Senussi, erede al trono libico, seguito da interventi di numerose organizzazioni e correnti giovanili provenienti da tutto il Paese, da una rappresentante delle donne, da delegati del mondo sportivo e da movimenti che sostengono il ritorno alla monarchia costituzionale presenti in tutte le città libiche.

In un tweet pubblicato al termine dell’evento, il principe Mohammed al-Senussi ha dichiarato: “È stato per noi motivo di grande gioia rivolgerci all’affollatissima assemblea nel quadro del Forum Nazionale della Gioventù per l’Unità e la Pace tenutosi ieri giovedì a Tripoli. Il successo di questo forum conferma la determinazione delle nostre giovani generazioni e la volontà di guidare con passo fermo la patria verso unità, pace e progresso”.

