Ruote nella Storia approda a Milano, Meda “Evento che celebra l’evoluzione della mobilità cittadina”

MILANO (ITALPRESS) – Oggi sessanta auto d’epoca di Ruote nella Storia 2026 hanno animato le strade di Milano. Il tour di ACI Storico che unisce i luoghi più belli del nostro Paese al fascino delle vetture che hanno fatto la storia dell’Automobilismo, è approdato nel capoluogo lombardo. Quest’anno il tema del Grand Tour si è ispirato ai luoghi storici della mobilità e dei trasporti milanesi. L’evento, organizzato da Automobile Club Milano, ACI Storico, ACI Sport in collaborazione con Autodromo Nazionale Monza, Sara Assicurazioni, ha avuto il patrocinio del Comune di Milano. Ruote nella Storia è il format dedicato agli appassionati e ai cultori della storia dell’auto e della sua evoluzione, promosso dal Club ACI Storico, la “casa” comune in cui i Soci ACI – appassionati di auto d’epoca come valore d’arte, tecnologia, design, ingegno e creatività – da 13 anni condividono iniziative per la salvaguardia del motorismo storico.

Prima della partenza davanti alla sede di AC Milano (ingresso via Marina) – e lungo il percorso – gli appassionati hanno ammirato le vetture d’epoca del Radio Taxi 028585 e i modelli iscritti all’edizione di quest’anno, auto splendide, rare e di grande pregio, tra cui spiccano la Ferrari 365 GTB/4, conosciuta come Daytona (1971), la Fiat 508C 1100 Trasformabile (1947), la Fiat taxi 600 Multipla (1969), l’Alfa Romeo Giulietta Spider (1960), la Triumph TR2 Long door Le Mans (1954), l’Alfa Romeo 6C 2500 S Freccia d’Oro (1950), la Morgan 4/4 Two Seater (1974), la Porsche 356 Pre A 1500 Super (1953), le Mercedes 190 SL (1959 e 1961), e la Porsche Carrera RS (1973). Dopo il via, gli equipaggi sono entrati per un controllo a timbro nella sede dell’Autocentro della Polizia di Stato, quindi sono transitati davanti al Deposito ATM di viale Molise; successivamente altro ingresso con controllo a timbro nella Caserma Montebello dei Carabinieri, passaggio davanti al Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana e all’interno del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il percorso si è concluso in Autodromo Nazionale Monza, dal 1922 sede storica del Gran Premio d’Italia e terzo autodromo permanente più antico al mondo, dopo quello inglese di Brooklands (del 1907, non più in uso) e quello nordamericano di Indianapolis, del 1909.

“L’edizione 2026 di Ruote nella Storia è stata l’occasione per celebrare il profondo legame tra l’evoluzione della mobilità e la nostra città. La visita di oggi ai luoghi storici dei trasporti milanesi ha un significato: abbiamo voluto ripercorrere le tappe di uno sviluppo industriale, sociale e culturale di cui Milano è sempre stata sia capitale, sia laboratorio”, afferma Pietro Meda, Presidente di Automobile Club Milano. “Con questo evento abbiamo idealmente unito la memoria e il futuro. Desidero ringraziare la Polizia Stradale, la Polizia Locale di Milano, i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco, ATM, la Croce Rossa Italiana, Autoradio Taxi 028585, tutti gli iscritti al Grand Tour e gli enti che hanno contribuito alla realizzazione e alla riuscita di una manifestazione che esalta il motorismo in tutti i suoi aspetti ed è divenuta un appuntamento fisso e importante nel panorama del collezionismo d’epoca nazionale e internazionale. Automobile Club Milano continuerà a promuovere la cultura del motorismo storico, inteso come patrimonio da tutelare e condividere con gli appassionati e i cittadini, nell’ottica di una sensibilità sempre più attenta al valore del nostro territorio e alla storia della mobilità”, conclude il Presidente Meda.

– foto ufficio stampa Aci Milano –

(ITALPRESS).