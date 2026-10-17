Treviso, gruppo di una trentina di minorenni assalta un negozio in centro e poi fugge

TREVISO (ITALPRESS) – Un gruppo di circa trenta giovanissimi incappucciati ha preso di mira questa mattina un esercizio commerciale nel centro di Treviso. I ragazzi avrebbero prelevato diversi articoli dagli scaffali, spintonato alcuni clienti e lanciato oggetti contro i dipendenti, prima di fuggire nelle vie della città. Secondo quanto riferito, il gruppo sarebbe arrivato da fuori città.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS)
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