Treviso, gruppo di una trentina di minorenni assalta un negozio in centro e poi fugge

TREVISO (ITALPRESS) – Un gruppo di circa trenta giovanissimi incappucciati ha preso di mira questa mattina un esercizio commerciale nel centro di Treviso. I ragazzi avrebbero prelevato diversi articoli dagli scaffali, spintonato alcuni clienti e lanciato oggetti contro i dipendenti, prima di fuggire nelle vie della città. Secondo quanto riferito, il gruppo sarebbe arrivato da fuori città.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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