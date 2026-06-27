Trentino-Alto Adige, identificati e denunciati i 3 tre responsabili di una violenta aggressione nel centro di Vipiteno

BOLZANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno concluso in tempi rapidi un’articolata attività d’indagine che ha consentito di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria tre giovani dell’Alta Val d’Isarco, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di una violenta aggressione avvenuta nel centro cittadino nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso.

L’episodio si è verificato tra le ore 1.50 e le ore 2.05 in Piazza Fuori Porta, dove la vittima, un giovane residente in zona, è stata circondata e aggredita dal gruppo. Nel corso dell’azione violenta, l’uomo è stato ripetutamente fatto cadere a terra e colpito con calci, pugni e schiaffi. Gli aggressori hanno inoltre posto in essere comportamenti particolarmente umilianti nei suoi confronti, sputandogli addosso e riprendendo parte dell’aggressione con i propri telefoni cellulari. La vittima, soccorsa nelle ore immediatamente successive, ha riportato lesioni giudicate guaribili in quattro settimane.

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nel centro di Vipiteno. In particolare, le telecamere hanno consentito ai militari dell’Arma di documentare integralmente tutte le fasi dell’aggressione e di individuare i singoli comportamenti posti in essere dai partecipanti.

Le indagini sono state ulteriormente sviluppate mediante l’acquisizione delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza di alcuni esercizi pubblici, dove i tre giovani avevano trascorso parte della serata antecedente ai fatti.

Il confronto tra le immagini raccolte nei diversi punti di osservazione, le testimonianze assunte e gli ulteriori elementi investigativi acquisiti ha consentito ai Carabinieri di attribuire con certezza l’identità dei soggetti ripresi durante l’aggressione.

Grazie alla tempestiva attività investigativa svolta dai militari della Compagnia di Vipiteno, nel giro di pochi giorni è stato possibile ricostruire l’intera vicenda, raccogliere gli elementi probatori necessari e individuare i presunti autori dell’aggressione. Al termine degli accertamenti, i tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.

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(ITALPRESS).